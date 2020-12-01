Ученым впервые удалось провести видеотрансляцию с Марианской впадины

До сих пор неизвестно, каким именно образом ученым удалось передать видеосигнал сквозь толщу воды, передает ABC News, это первый пример трансляции видео из Марианской впадины. Известно лишь, что саму съемку проводили при помощи дистанционно управляемой камеры, которая находилась снаружи глубоководного аппарата.

Вообще, вся экспедиция покрыта определенной завесой тайны. Так, неизвестно не только как именно получилось провести трансляцию, но и то, какое количество материала было поднято с глубины на поверхность. Также в сети практически невозможно отыскать оригинальную запись трансляции - в СМИ, при рассказе о событии, используются либо кадры с прежних погружений, либо буквально пару новых кадров.