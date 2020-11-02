Ученым впервые удалось воссоздать плазму из окрестности черной дыры в лаборатории

Так, специалисты впервые воссоздали в лаборатории небольшой объем плазмы, свойства которого аналогичны веществу аккреционного диска черной дыры. ”Уникальность нашего эксперимента в том, что параметры полученной плазмы не нужно масштабировать, они соответствуют действительным параметрам плазмы в окрестности чёрной дыры тесных двойных систем типа Лебедь Х-1”, – поделился Филипп Корнеев, доцент Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ.

Ученые отметили, что аккреционные диски черных дыр, которые представляют из себя вещество, падающее на дыру, являются одними из космических источников сильного рентгеновского излучения. В то же время, главным фактором формирования рентгеновских источников такого типа можно назвать сильное магнитное поле с индукцией, достигающей нескольких тысяч Тесла.