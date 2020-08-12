Учеными открыт совершенно новый вид динозавров

По заявлению ученых, новый вид динозавра, живший в меловой период 115 млн лет назад, достигал в длину четырех метров. Назвали его Vectaerovenator inopinatus. Что интересно, данный вид динозавров относится к тероподам, группе, также включающей в себя Тираннозавра Рекса и современных птиц.

”Мы были поражены тем, насколько пустым было это животное — оно все в воздушных мешках. Части его скелета, должно быть, были довольно хрупкими. Летопись динозавров-тероподов из среднего мелового периода в Европе не так уж велика, поэтому было действительно интересно иметь возможность расширить наше понимание в разнообразии видов динозавров с того времени”, - рассказал аспирант Крис Баркер из университета, который руководил исследованием.