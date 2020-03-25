Учитель математики провел урок геометрии в виртуальной реальности в новой игре Half-Life: Alyx

Так, на одной из локаций внутри игры есть возможность писать маркерами на стекле. Учитель средних классов не упустил возможность, данную разработчиками, и решил провести 17-минутный урок геометрии прямо внутри игры. Он рисовал различные углы и формулы, а также познакомил учеников с солдатом Альянса на страйдере и ручным снарком.

Напомним, что Half-Life: Alyx поступила в продажу 23 марта. К сожалению, сыграть в нее могут лишь обладатели шлемов виртуальной реальности. На данный момент у игры достаточно высокие рейтинги — на Metacritic новый проект Valve заработал 92 балла из 100.