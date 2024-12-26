Наука и технологии
Опубликовано 26 декабря 2024, 08:38
1 мин.

Учитель проверил, сможет ли ИИ сдать ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов

Получится интересный эксперимент
Преподаватель английского языка провёл эксперимент, чтобы проверить, сможет ли ChatGPT сдать ЕГЭ по английскому.
Учитель проверил, сможет ли ИИ сдать ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов
© Ferra

Результаты показали, что нейросеть справляется с заданиями на уровне среднестатистического выпускника.

Без дополнительной подготовки ChatGPT набрал 68 баллов из 100, потеряв больше всего на заданиях по письму и эссе.

После обучения критериям и структурам экзамена его результаты значительно улучшились: письмо и эссе были выполнены на максимальные 20 баллов, а общий результат вырос до 85 из 100.

Сильные стороны ИИ — задания на грамматику и словообразование, а также точный анализ текста. Однако он иногда теряет баллы, не понимая общий смысл текста и не может выполнять задания, требующие аудирования или устного ответа.

Эксперимент показал, что нейросеть может стать полезным инструментом для подготовки к экзаменам.

ChatGPT справился с ЕГЭ на «пятёрку», но пока остаётся лишь помощником, а не заменой ученикам.

Источник:Хабр
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ЕГЭ
,
#Искусственный интеллект