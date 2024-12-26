Учитель проверил, сможет ли ИИ сдать ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов

Результаты показали, что нейросеть справляется с заданиями на уровне среднестатистического выпускника.

Без дополнительной подготовки ChatGPT набрал 68 баллов из 100, потеряв больше всего на заданиях по письму и эссе.

После обучения критериям и структурам экзамена его результаты значительно улучшились: письмо и эссе были выполнены на максимальные 20 баллов, а общий результат вырос до 85 из 100.

Сильные стороны ИИ — задания на грамматику и словообразование, а также точный анализ текста. Однако он иногда теряет баллы, не понимая общий смысл текста и не может выполнять задания, требующие аудирования или устного ответа.

Эксперимент показал, что нейросеть может стать полезным инструментом для подготовки к экзаменам.

ChatGPT справился с ЕГЭ на «пятёрку», но пока остаётся лишь помощником, а не заменой ученикам.