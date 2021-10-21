Учителя в США приклеили маски к лицу студентов малярной лентой

Несколько родителей учащихся школы Chinook Trail подтвердили местным СМИ, что дети жаловались им на то, что сотрудники школы приклеивали маски к их лицам.

Это подтвердила и мать одной из учениц, которая не стала раскрыть своего имени. По словам женщины, её дочь-шестиклассницу предупредили только один раз, прежде чем приклеить ей маску, и что эта практика продолжается уже несколько недель. Во время интервью женщина неоднократно подчеркнула, что учителя носят малярный скотч на запястьях, как браслеты, и каждый раз, когда чья-то маска спадает, они прикрепляют её к лицу ребёнка этим скотчем.

По этому инциденту школьный округ в Колорадо-Спрингс инициировал расследование после того, как информация начала распространяться в соцсетях. Все учителя, имена которых по понятным причинам не называются, отстранены от работы до окончания разбирательства.