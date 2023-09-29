Учителям в Екатеринбурге запретили использовать WhatsApp и Telegram для работы

22:12, 29 сентября 2023
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Учителям в Екатеринбурге запретили использовать WhatsApp и Telegram для работыВместо этого для общения с родителями предлагается использовать школьный дневник
Учителям из Екатеринбурга запретили использовать мессенджеры WhatsApp и Telegram для общения с родителями учеников
Учителям в Екатеринбурге больше не разрешено общаться с родителями через WhatsApp и Telegram. Вместо этого им предлагают использовать бумажные дневники для общения с семьями школьников.
Согласно сообщению классных руководителей, начиная с 1 октября, общение между учителями и родителями в указанных мессенджерах будет прекращено. Этот шаг был предпринят для перевода общения в школах на отечественную платформу, созданную «ВКонтакте» и «Сферум».
Таким образом, родителям придётся использовать традиционные бумажные дневники для связи с учителями своих детей.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай ШелофастовТеги:
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