Учителям в Екатеринбурге запретили использовать WhatsApp и Telegram для работы

Учителям в Екатеринбурге больше не разрешено общаться с родителями через WhatsApp и Telegram. Вместо этого им предлагают использовать бумажные дневники для общения с семьями школьников.

Согласно сообщению классных руководителей, начиная с 1 октября, общение между учителями и родителями в указанных мессенджерах будет прекращено. Этот шаг был предпринят для перевода общения в школах на отечественную платформу, созданную «ВКонтакте» и «Сферум».

Таким образом, родителям придётся использовать традиционные бумажные дневники для связи с учителями своих детей.