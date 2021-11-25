Учёные: 40-летние люди с плохим зрением чаще заболевают старческим слабоумием

Причинами называют образ жизни и генетику. Если человек подвержен употреблению большого количества алкоголя, курению, сидячему образу жизни, если у человека высокий холестерин — это провоцирующие факторы.

Признаками «молодой» деменции названы ранние проблемы со зрением — когда сложно распознавать объекты, афазия — человеку трудно подбирать слова для выражения своих мыслей, и это не врождённое косноязычие или эмоциональность. К симптомам отнесли и незаметное для окружающих изменение личности больного, появление у него раздражительности, апатии, потери интереса к любимым занятиям, хобби и т.п.