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Учёные: 40-летние люди с плохим зрением чаще заболевают старческим слабоумием

И таких случаев всё больше
По данным британской благотворительной организации Alzheimer's Research UK, занимающейся исследованиями болезни Альцгеймера, это нейродегенеративное заболевание «молодеет». Фиксируется всё больше случаев развития деменции у людей от 40 лет.
Учёные: 40-летние люди с плохим зрением чаще заболевают старческим слабоумием

Причинами называют образ жизни и генетику. Если человек подвержен употреблению большого количества алкоголя, курению, сидячему образу жизни, если у человека высокий холестерин — это провоцирующие факторы.

Признаками «молодой» деменции названы ранние проблемы со зрением — когда сложно распознавать объекты, афазия — человеку трудно подбирать слова для выражения своих мыслей, и это не врождённое косноязычие или эмоциональность. К симптомам отнесли и незаметное для окружающих изменение личности больного, появление у него раздражительности, апатии, потери интереса к любимым занятиям, хобби и т.п.

Источник: Express
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