Учёные: 40-летние люди с плохим зрением чаще заболевают старческим слабоумием

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Учёные: 40-летние люди с плохим зрением чаще заболевают старческим слабоумиемИ таких случаев всё больше
По данным британской благотворительной организации Alzheimer's Research UK, занимающейся исследованиями болезни Альцгеймера, это нейродегенеративное заболевание «молодеет». Фиксируется всё больше случаев развития деменции у людей от 40 лет.
Причинами называют образ жизни и генетику. Если человек подвержен употреблению большого количества алкоголя, курению, сидячему образу жизни, если у человека высокий холестерин — это провоцирующие факторы.
Признаками «молодой» деменции названы ранние проблемы со зрением — когда сложно распознавать объекты, афазия — человеку трудно подбирать слова для выражения своих мыслей, и это не врождённое косноязычие или эмоциональность. К симптомам отнесли и незаметное для окружающих изменение личности больного, появление у него раздражительности, апатии, потери интереса к любимым занятиям, хобби и т.п.
Источник: Express