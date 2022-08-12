Учёные: Арктика стала теплее на 3 градуса и нагрелась в 5 раз быстрее, чем другие части Земли

Оказалось, что температура в Арктике за 43 года, с 1979 по 2022, выросла на 3 градуса по Цельсию. В среднем Арктика теплеет на 0,75 градуса каждые 10 лет.

Эту информацию учёные получили, сравнив четыре набора данных наблюдений о температуре в Арктике, собранных с помощью спутниковых наблюдений с 1979 года. Это противоречит тому, что обычно приводится в научной литературе.

Зафиксированное потепление в 0,75 градуса говорит от том, что Арктика теплеет быстрее, чем предполагалось. В результате подсчётов выяснилось, что Арктика нагрелась в 5 раз быстрее. Также исследователи пришли к выводу, что ранее для определения температуры Арктики применялись модели, которые считаются современными, но, вероятно, уже устарели, или реализуется маловероятный сценарий потепления.