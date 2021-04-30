Наука и технологии
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Учёные близки к созданию психоделических лекарств без галлюцинаций
С их помощью врачи смогут лечить ментально больных пациентов
В сети появилась информация о свежей разработке учёных. Они заявили о том, что находятся максимально близко к тому, чтобы создать психоделические лекарства, но без галлюциногенного эффекта.
Такой препарат может быть полезным при лечение ментальных болезней, сообщает Gizmodo. И если традиционные психоделические вещества не могут применяться в медицине из-за изменения сознания, то их «безгаллюциногенный» аналог вполне может найти своё место в современных клиниках.
Сообщается, что в случае успеха, свежая разработка учёных может быть легализована в тех же США — в стране, в которой обычные «психотропы» до сих пор остаются под запретом.
Отметим, что до сих пор неясно, как скоро новый препарат будет закончен. Также неизвестно, насколько велики шансы его легализации.