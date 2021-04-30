Учёные близки к созданию психоделических лекарств без галлюцинаций

Такой препарат может быть полезным при лечение ментальных болезней, сообщает Gizmodo. И если традиционные психоделические вещества не могут применяться в медицине из-за изменения сознания, то их «безгаллюциногенный» аналог вполне может найти своё место в современных клиниках.

Сообщается, что в случае успеха, свежая разработка учёных может быть легализована в тех же США — в стране, в которой обычные «психотропы» до сих пор остаются под запретом.

Отметим, что до сих пор неясно, как скоро новый препарат будет закончен. Также неизвестно, насколько велики шансы его легализации.