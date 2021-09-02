Учёные будут изучать океанские течения с помощью робота-пингвина

Идея разработки Quadroin принадлежит немецким учёным Буркарду Бачеку и Рудольфу Баннашу, предложившим создать робота, похожего на пингвина. Из-за особенностей строения эти птицы как раз подходят для исследовательских целей – пингвины глубоко ныряют и проникают без проблем в толщи воды.

Для этого корпус робота был распечатан на 3D-принтере и оснащён 4 гребными винтами. Разработка способна проникать на глубины, подходящие для изучения течений-вихрей, иными словами, водоворотов, и передавать учёным всю информацию с помощью установленных датчиков. Робот способен развивать скорость до 15 км в час, легко обходит препятствия и передвигается в воде на глубине до 150 метров.

В дальнейшем специалисты планируют разработать больше таких роботов и оснастить их искусственным интеллектом. По словам Баннаша, будут созданы стаи таких «пингвинов» для комплексных исследований. Каждый робот будет выполнять свою функцию, с помощью ИИ они будут общаться как в жизни. По мнению учёных, это поможет проводить исследования в труднодоступных местах. Также, по словам Баннаша, разработка может подойти для исследовательски лабораторий и институтов, у которых нет бюджетов на дорогую технику. Стоимость опытного образца робота-пингвина составляет 94,7 тысяч долларов.