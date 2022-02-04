Учёные будут клонировать свиней и использовать их сердца для пересадки людям

По словам Вольфа, его команда хочет подготовить новый вид свиней уже к 2025 году. В их основу ляжет порода с Оклендских островов. При этом руководитель научной группы отметил, что его команда будет использовать пока ещё не до конца эффективную технологию клонирования.

Отметим, что буквально в прошлом месяце команда Медицинского университета Мэриленда провела успешную операцию по пересадке сердца свиньи с десятью модификациями неизлечимо больному человеку. На момент написания материала, организм пациента реагировал на новое сердце хорошо.

При этом инициатива уже вызвала бурные споры и дебаты, причём не только в самой Германии. Сторонники Вольфа считают, что доноры животных могли бы помочь большему числу людей, нуждающихся в операции, тогда как противники говорят, что технология грубо нарушает права животных.