Учёные: депрессия в молодом возрасте приведёт к слабоумию в старости

Как сказано в отчёте, в исследовании участвовало 15 тысяч человек, разделённых на три возрастные группы: молодые (20-49 лет), среднего возраста (50-69 лет) и пожилые (70-89 лет). Всех испытуемых проверяли на наличие депрессии, выявляли её причины — травмы как физические, так и психологические, врождённые психосоматические и соматопсихические состояния и т.д. Оказалось, что у 13% участников из «молодой» категории, у 26% средневозрастных людей и 34% пожилых были обнаружены умеренные или сильные признаки депрессии. Затем данные по молодым участникам сравнили с теми людьми, кто наблюдался дома на протяжении 11 лет по программе здорового старения.

Как отмечается, у тех молодых людей, кто страдал депрессией, риск развития деменции составил 73%, причём не обязательно в преклонном возрасте. У тех, кто говорил о депрессии в среднем возрасте, риск развития деменции составил 43%. Учёные связывают это с неадекватными реакциями центральной нервной системы и естественной выработки гормонов стресса — глюкокортикоидов, из-за чего повреждается гиппокамп, который, в том числе обеспечивает формирование, организацию и хранение воспоминаний.

«Как правило, чем сильнее депрессивные симптомы, тем ниже были познавательные способности и тем быстрее скорость снижения когнитивных функций. В случае пожилых людей, у которых в молодости наблюдали умеренные или сильные симптомы депрессии, мы выявили снижение когнитивных функций в течение десяти лет. Таким образом, наши результаты показывают, что депрессивные симптомы в раннем взрослом возрасте повышают риск развития когнитивных нарушений независимо от наличия этих признаков в среднем или пожилом возрасте», — подчёркивают авторы исследования.