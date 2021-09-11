Учёные: дети без братьев и сестёр не становятся эгоистами

Для этого они попросили добровольцев выполнить ряд заданий, связанных с альтруизмом. Сам эксперимент проходил в два этапа. По итогу выяснилось, что мнение о меньшем эгоизме у не единственных детей в семье — заблуждение, пишет Daily Mail.

Специалисты отметили, что подобные стереотипы возникают из-за мнения, что единственным детям дают «чрезмерное родительское внимание», лишая при этом братьев и сестёр, у которых можно было бы поучиться, делясь игрушками и временем.

По мнению авторов исследования, их свежая работа имеет большое значение. Так как в последние годы семьи всё чаще заводят по одному ребёнку, очень важно сделать так, чтобы подобные стереотипы не мешали им существовать в социуме.