Учёные доказали, что COVID-19 ухудшает реакцию и мышечную силу человека

Проводили эксперимент над молодыми людьми 25–30 лет. Всего было 30 участников, 16 из которых переболели ковидом, а остальные 14 никогда не сталкивались с этим заболеванием. Как выяснилось, даже в состоянии покоя нервы молодых людей, переживших COVID-19, работают гораздо интенсивнее, чем у тех, кто не болел. Как отмечается, при переходе из лежачего положения в вертикальное у 16 «маркированных» участников наблюдалась повышенная симпатическая активность, за которой следовала неадекватная реакция сердечного ритма на изменение кровяного давления.

Таким образом было доказано, что нарушается реакция «бей или беги», когда при малейшей опасности в кровь выбрасывается адреналин и организм мобилизует все силы. Максимально, но кратковременно увеличивается мышечный тонус, учащается сердцебиение и поднимается давление. По окончании реакции, человек может почувствовать сильную усталость и даже недомогание. Эксперимент показал, почему у людей, переболевших ковидом, ухудшаются мышечные реакции, повышается чувствительность к боли — истощается симпатическая нервная система.

Отмечается, что эксперимент проводили в течение 6 месяцев.