Учёные доказали, что интернет не приводит к депрессии у детей

В ходе исследования учёные из Университета Колорадо в Боулдере изучили данные не менее 12 тысяч подростков и детей. Главная цель заключалась в изучении того, насколько время, проведённое в интернете, негативно влияет на общее психологическое состояние и особенно на развитие депрессии.

Выяснилось, что проведение большого количества времени в интернете, не несёт никакой опасности молодым людям или детям. Напротив, у них появляется больше друзей, они больше вовлечены в социум. На это влияет специфика того, как отношения между людьми строятся в Сети.

«Даже когда дети проводят 5 часов в день за экраном, будь то компьютер, телевизор или сообщения в смартфоне, это не кажется вредным. Результаты, недавно опубликованные в журнале PLOS One, не выявили никакой связи между использованием интернета в больших количествах и появлением депрессии или беспокойства у ребёнка», — отметила один из соавторов исследования Кэти Паулич.

При этом она сказала, что частое использование гаджетов ухудшает сон и снижает успеваемость. Но даже их использование оказывает влияние не более чем на 2%. То есть причин неуспеваемости больше, и они не сводятся только к проведению времени в интернете.