Учёные доказали, что курение опасно для человека на генетическом уровне

Изучив образцы тканей, исследователи оценили влияние курения на метилирование (подавление) ДНК — генетические места прикрепления к ДНК атомов, за счёт чего происходит отключение экспрессии генов.

Учёные обнаружили несколько новых генетических мест, которые оказались связаны с курением, включая являющиеся общими для разных типов тканей. Исследователи выдвинули гипотезу: подавление ДНК — это отчасти попытки организма защититься от разрушительного воздействия курения.

«Команда проанализировала данные о метилировании ДНК в цитозин-гуаниновых (CpG) динуклеотидах. Они обнаружили 6350 связанных с курением CpG в тканях лёгких и 2753 в тканях толстой кишки. Это означает, что у курящих или когда-либо куривших людей эти генетические области отличаются от областей тех, кто никогда не был курильщиком», — сообщила Газета.ru со ссылкой на результаты исследования.

То, что в тканях лёгких CpG оказалось в 3 раза больше, чем в тканях толстой кишки, объясняется непосредственным влиянием табачного дыма на лёгкие.