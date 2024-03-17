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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 00:07
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Учёные доказали, что курение опасно для человека на генетическом уровне

В тканях накапливается множество генетических повреждений
Учёные-генетики из Чикагского университета проанализировали более 900 образцов девяти различных тканей человека: лёгкие, толстая кишка, яичники, простата, цельная кровь, грудь, яички, почки, мышцы. Работа была посвящена изучению клеточных и генетических повреждений от табачного дыма. Отчёт исследования опубликован в журнале American Journal of Human Genetics (AJHG).

Изучив образцы тканей, исследователи оценили влияние курения на метилирование (подавление) ДНК — генетические места прикрепления к ДНК атомов, за счёт чего происходит отключение экспрессии генов.

Учёные обнаружили несколько новых генетических мест, которые оказались связаны с курением, включая являющиеся общими для разных типов тканей. Исследователи выдвинули гипотезу: подавление ДНК — это отчасти попытки организма защититься от разрушительного воздействия курения.

«Команда проанализировала данные о метилировании ДНК в цитозин-гуаниновых (CpG) динуклеотидах. Они обнаружили 6350 связанных с курением CpG в тканях лёгких и 2753 в тканях толстой кишки. Это означает, что у курящих или когда-либо куривших людей эти генетические области отличаются от областей тех, кто никогда не был курильщиком», — сообщила Газета.ru со ссылкой на результаты исследования.

То, что в тканях лёгких CpG оказалось в 3 раза больше, чем в тканях толстой кишки, объясняется непосредственным влиянием табачного дыма на лёгкие.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#наука
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#исследование
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#Сигарета