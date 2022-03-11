Учёные доказали, что люди с супругами живут дольше

По информации, были проанализированы данные 154 супружеских пар среднего и старшего возраста в период с 1989 по 2009 годы. Каждые 5 лет испытуемые приходили в лабораторию и в присутствии исследователей обсуждали значимые события из своей жизни, со всей гармоничностью или разногласиями.

В экспериментах оценивались 15-минутные разговоры, касающиеся индивидуальных и общих положительных и отрицательных эмоций на основе того, что говорили супруги, выражений их лиц, тона голоса и языка тела.

Каждая встреча записывалась на видео, по окончании эти материалы изучались на предмет невербальной синхронности — жестов, выступающих маркерами испытываемой любви и привязанности друг к другу: улыбок, кивков и наклонов в сторону собеседника и других.

В результате учёные пришли к выводу, что совместное переживание положительных эмоций стимулирует синхронные сердечные сокращения супругов. А высокий уровень общих положительных переживаний и ментальной связи в паре делал более плавным протекание проблем со здоровьем и увеличивал продолжительность жизни.