Учёные доказали, что на Венере никогда не существовало океанов

Как пишет издание Nature, в котором опубликована работа исследователей, на нашей планете океаны существуют почти четыре млрд лет, а были ли они когда-нибудь на Венере, однозначного ответа не было. Такие исследования в профессиональной среде считаются важными, потому что не так давно на Венере был открыт один из маркеров жизни — фосфин. Поэтому ответ на вопрос о существовании океанов на Венере — это ответ о том, возможна ли на ней жизнь.

Источник пишет о том, что учёные применили сложные трёхмерные модели, такие же, какие используются для моделирования нынешнего климата Земли. На их основе специалисты сравнили развитие атмосферы Земли и Венеры с течением времени.

Выяснилось, что «в молодости» поверхность обеих планет была расплавлена, вода могла быть на них только в виде пара. С помощью моделирования учёные проследили, что температура на Венере никогда не опускалась настолько низко, чтобы вода в её атмосфере образовывала капли дождя, которые могли бы упасть на поверхность, поэтому вода оставалась в атмосфере в виде газа.

Причиной учёные называют облака, которые формируются в основном на тёмной стороне Венеры. Эти облака вызывают мощный парниковый эффект, который не позволил Венере остыть так быстро, как считалось раньше.