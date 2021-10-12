Учёные доказали, что недосып не делает людей злее

В рамках исследования ученых Университета штата Вашингтон было привлечено порядка 60 взрослых участников, которых попросили провести четыре дня подряд в Исследовательском центре сна и производительности при WSU Элсон С. Медицинский колледж Флойда. В первую ночь испытуемым позволили нормально поспать, дав впоследствии им набор базовых тестов, чтобы судить об их настроении. На следующем этапе исследования участников поделили на две группы — 40 людям необходимо было провести бессонную ночь, в то время как оставшиеся 20 человек в этом время спокойно спали. Затем тесты проводились повторно через разные промежутки времени.

Как выяснилось, несмотря на то, что сутки без сна отразились на настроении людей, их производительность на тестах, оценивающих их способность обрабатывать эмоциональные слова и изображения, не поменялась.

“Люди становятся менее счастливыми из-за лишения сна, но это не влияет на то, как они обрабатывают эмоциональные стимулы в своей среде”, — отметила автор исследования.