Учёные доказали, что открытые офисы больше всего губительны для женщин

Так, последние исследования показывают, что работники, принимающие участие в общении лицом к лицу, испытывают ухудшение в личном общении с коллегами. Есть данные, что люди становятся менее счастливыми, снижается уровень личной конфиденциальности, да и в целом такие работники становятся менее дружелюбными.

Особенно тяжело в таких условиях приходится представительницам женского пола. Так, они чаще мужчин беспокоятся о том, что за ними постоянно наблюдают и оценивают их внешний вид. Также каждый опрошенный работник открытого офиса, который сделал акцент на том, что он чувствуют дискомфорт в связи с постоянным доступом к тому, чем он занимается, оказался женщиной.