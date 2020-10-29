Наука и технологии
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Учёные доказали, что популярная музыка резко деградировала за последние годы
Ухудшилась как гармоническая сложность, так и качество самих текстов
В сети появился подробный материал, в котором рассказывается о витающем в воздухе явлении: на основании трудов ученых за разный период времени, было доказано, что популярная музыка резко деградировала за последние годы.
Так, энтузиасты сайта habr.com обнаружили исследование учёных из НИИ искусственного интеллекта в Барселоне, которое доказывает, что популярная музыка резко ухудшилась за последние годы. Для того, чтобы прийти к таким выводам, специалисты изучили различные аспекты создания треков, такие как написание музыки, текстов и т.д.
Как оказалось, с 1955 по 2010 годы гармоническая сложность (использование как можно более разных нот и инструментов) музыкальных композиций сильно деградировала. При этом ухудшилось и качество текстов. По словам ученых, это связано с тем, что в эпоху доступности стриминговых сервисов, музыканты вынуждены давать слушателям как можно более простую музыку, которая понравится максимальному числу людей.