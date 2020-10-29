Учёные доказали, что популярная музыка резко деградировала за последние годы

Так, энтузиасты сайта habr.com обнаружили исследование учёных из НИИ искусственного интеллекта в Барселоне, которое доказывает, что популярная музыка резко ухудшилась за последние годы. Для того, чтобы прийти к таким выводам, специалисты изучили различные аспекты создания треков, такие как написание музыки, текстов и т.д.

Как оказалось, с 1955 по 2010 годы гармоническая сложность (использование как можно более разных нот и инструментов) музыкальных композиций сильно деградировала. При этом ухудшилось и качество текстов. По словам ученых, это связано с тем, что в эпоху доступности стриминговых сервисов, музыканты вынуждены давать слушателям как можно более простую музыку, которая понравится максимальному числу людей.