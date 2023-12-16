Учёные доказали, что Рембрандт использовал свинец для защиты своих картин от влаги

Свинцовую прослойку, которую художник использовал, вероятно, для зашиты холста от влаги, удалось обнаружить благодаря новому методу исследований, в рамках которого использовались рентгеновский нанотомограф и специализированный микроскоп.

«Применённые подходы позволили нам выявить ранее неизвестный слой в картине Рембрандта "Ночной дозор", который, предположительно, защищал холст от влаги перед тем, как на него был нанесён слой из кварцевого грунтовочного материала. Наличие этой прослойки объясняет то, почему на некоторых участках полотна присутствуют скопления свинцового "мыла", несмотря на предположительное отсутствие в них соединений свинца», — сказано в отчёте исследования.