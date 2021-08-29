Учёные доказали, что у спортсменов память лучше, чем у «ботаников»

Как оказалось, при регулярной физической нагрузке выделяется гормон под названием иризин. Если речь идёт о спорте, можно предположить, что иризин выделяется регулярно и в больших количествах. Он известен как средство, снижающее риск диабета, ожирения и как стимулятор мышечного роста. Также у него обнаружили «дополнительные» функции: он влияет на один из главных центров памяти — гиппокамп.

Тесты проводили на мышах, но учёные не сомневаются, что подобным образом эти процессы проходят и у человека. Когда иризин в достаточном количестве попадает в гиппокамп, улучшается качество памяти и мозг адекватно реагирует на большие когнитивные нагрузки. Иризин влияет на качество нейронов, за счёт чего профилактируются старческая деменция и болезнь Паркинсона.

Как отмечает источник, всё, что требуется для выработки достаточного количества иризина — адекватная физическая нагрузка, а ещё лучше — целенаправленные занятия спортом.