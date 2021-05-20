Учёные доказали, что в виртуальной реальности время течёт быстрее

Научную работу по теме провели специалисты из Калифорнийского университета в Санта-Крус. В ходе их эксперимента было обнаружено, что игроки, которые должны были подать сигнал через 5 минут, подавали его на 1 минуту и 12 секунд позже, сообщает Futurism.

По мнению исследователей, этот эффект связан с тем, что в виртуальной реальности человек меньше осознаёт своё физическое тело. Так, если в VR вы посмотрите вниз (туда, где находится ваше тело), то вы вполне можете ничего не увидеть или увидеть подобие тела. Это и приводит к нарушенному восприятию себя как физического объекта.