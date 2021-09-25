Учёные доказали, что зелёные насаждения замедляют старость

Чтобы понять, действительно ли зелёные насаждения так влияют на качество жизни человека, специалисты применили метод оценки эпигенетических меток на ДНК, когда поверх генов накладываются возрастные метильные группы, продуцируемые внешними факторами жизни, пищей, экологией и т.д. Эти модификации замедляют работу генов и в целом влияют на процессы, протекающие в организме, из-за чего человек и стареет.

В ходе исследования выяснилось, что чем плотнее зелёные насаждения в радиусе 2 км от места жительства человека, тем эпигенетические метки менее выражены. И если человек живёт к зелёным зонам высокой плотности засаженности ближе, чем 2 км, эпигенетические метки могут полностью исчезнуть, т.е. старение замедляется.

В результате исследований, учёные выступили с предложением разработки индекса озеленения, чтобы помочь обществу бороться с интенсивным старением, присущим нынешнему темпу и «загрязнённости» жизни.