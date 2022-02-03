Учёные доказали, что жестокие компьютерные игры делают детей бездушными

Для участия были отобраны 56 студентов мужского пола. До эксперимента на жестокие видеоигры целевые участники тратили в среднем 6,38 часов в неделю. Также была создана группа участников, которые вообще никогда не играли в жестокие игры. При этом 14 участников играли более 8,75 часов в неделю, 15 — вообще не играли в жестокие видеоигры.

До игры участникам были показаны различные сцены боли, например, порез руки во время приготовления пищи. Участников подключили к электроэнцефалографу, чтобы измерить отклик мозга — амплитуду связанного с событием потенциала. Затем участники в течение 40 минут играли в шутер от первого лица с рейтингом 18+ — Call of Duty: Modern Warfare 3. После этого участники повторно оценивали фотографии рук.

Оказалось, снижение эмпатии не зависит от времени игры. Чувствительность к чужой боли снижалась от самого по себе прохождения жестокой видеоигры. При этом у тех, кто никогда не играл, до участия в эксперименте наблюдались высокие амплитуды отклика на чужую боль — P3 и P625. Но после игры эти показатели заметно снизились. У тех. кто играл много, показатели не изменились.