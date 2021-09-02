Учёные доказали пользу общения с чат-ботом для психики молодёжи

Учёные из Адвентистского университета дель-Плата в течение 8 недель наблюдали за студентами во время их общения с чат-ботом по имени Tess. Перед этим был зафиксирован высокий уровень нервозности и депрессивных состояний у студентов из целевых групп. Задача исследования заключалась в том, чтобы проследить, как чат-бот влияет на снижение уровня депрессии и тревожности у молодёжи без обращения к психологу.

Выяснилось, что бот Tess, с которым общались студенты, основывает свои диалоги на интегративном методе и действует как психолог. Он не просто отвечает на вопросы и задаёт свои, но, вовлекая студента в диалог, бот меняет подход в зависимости от предпочтений собеседника.

В течение 8 отчётных недель, студенты дважды заполняли опросники, по которым организаторы эксперимента определяли уровень тревожности. Результаты, оказались неожиданными: у студентов экспериментальной группы от начала эксперимента к восьмой неделе тревожность значительно снизилась. За восемь недель каждый участник экспериментальной группы в среднем обменялся с Tess 472 сообщениями, при этом минимально было отправлено 162 сообщения, а максимально — 1290. Большинство участников — 25 из 39 — оставили положительный отзыв о пользе общения с ботом, остальные 7 отзывались об этом опыте неоднозначно или негативно.