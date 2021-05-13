Наука и технологии
Сегодня в 12:31
Учёные доказали риск возникновения импотенции из-за COVID-19
Это та же группа, что ранее нашла способность вируса проникать в ткань яичек
Спустя некоторое время после начала эпидемии COVID-19, учёные начали замечать, что инфекция влияет не только на лёгкие, но также и на мужскую потенцию. Сейчас же появилось доказательство того, что коронавирус и вправду может привести к импотенции.
Так, исследователям удалось обнаружить и продемонстрировать присутствие вируса в ткани полового члена спустя как минимум через полгода после заражения. В World Journal of Men’s Health сообщается, что связанная с этим дисфункция эндотелиальных клеток может привести к тому, что у некоторых мужчин, переболевших COVID-19, разовьётся импотенция.
Стоит отметить, что более распространённым при этом является путь развития дисфункции эндотелия в лёгких или почках.
Ранее та же исследовательская группа, что сделала свежее открытие, уже выясняла, что коронавирус способен проникать в ткань яичек у части заражённых пациентов.