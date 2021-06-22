Учёные доказали снижение риска смерти благодаря кофе

В основу научной работы легли данные 494 585 участников в возрасте от 40 до 69 лет. Как пишет The Guardian, большая часть из них заявила о своей любви к кофе (384 818 человек), в то время как лишь 109 767 рассказали, что не употребляют напиток.

На протяжении 11 лет специалисты изучали состояние печени «подопытных», в результате чего сумели зарегистрировать в общей сложности 3,6 тыс случаев хронического заболевания печени. Со смертельным исходом при этом был 301 случай.

По итогу эксперты заявили, что употребляющие кофе любого сорта рисковали приобрести хроническое заболевание печени или жировой болезни печени на 20% меньше остальных. При этом риск смерти от этих причин оказался и вовсе на 49% ниже.