Наука и технологии
Сегодня 17:36
Учёные доказали снижение уровня страха у людей в компании
Даже если это компания незнакомцев
Издание Proceedings of the Royal Society опубликовало новое исследование, в рамках которого ученые проанализировали уровень страха у женщин в одиночестве и в компании. Было установлено, что присутствие человека способно значительно уменьшить страх.
В своей работе ученые использовали специальный датчик, способный измерять испытываемый человеком уровень страха. Так, вместо стандартного опроса, ученые прикрепили датчик к коже участников. Для выяснения влияния компании на уровень страха у женщин исследователи попросили 97 женщин, прослушать страшные звуки через наушники. В ходе исследования ученые анализировали уровень страха, когда женщина прослушивала страшные звуки в одиночестве и в компании анонимного человека.
Согласно данным экспертов, женщины меньше боялись в присутствии другого человека если они не знакомы.