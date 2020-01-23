Учёные доказали снижение уровня страха у людей в компании

В своей работе ученые использовали специальный датчик, способный измерять испытываемый человеком уровень страха. Так, вместо стандартного опроса, ученые прикрепили датчик к коже участников. Для выяснения влияния компании на уровень страха у женщин исследователи попросили 97 женщин, прослушать страшные звуки через наушники. В ходе исследования ученые анализировали уровень страха, когда женщина прослушивала страшные звуки в одиночестве и в компании анонимного человека.

Согласно данным экспертов, женщины меньше боялись в присутствии другого человека если они не знакомы.