Наука и технологии
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Учёные доказали способность сибирской нефти заживлять раны
Специалисты намерены и дальше изучать лечебные свойства местного «чёрного золота»
В сети появились результаты научной работы учёных из Пермского Политеха. Им удалось доказать, что нефть из Западной Сибири способна заживлять раны, а также выяснить, какие лекарства на основе «чёрного золота» снимают воспаления кожи.
По словам специалистов, очень долгое время в медицине использовали бальнеологическую нафталанскую нефть из Азербайджана, в том числе и мази на её основе. Т.к. на сегодняшний день её запасы сильно истощены, наука вынуждена искать иные варианты, передаёт слова специалистов Naked Science. В итоге, с помощью множества разных экспериментов, им удалось подтвердить, какие из фракций сибирской нефти наиболее перспективны для создания лекарственных средств.
Так, по мнению учёных, чем тяжелее фракции нефти, используемые в производстве мазей, а также чем выше температура их кипения, тем более эффективны в лечебном деле их композиции. В дальнейшем химики из Пермского Политеха намерены изучить ещё более тяжёлые и тёмные фракции «чёрного золота».