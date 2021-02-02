Учёные доказали способность сибирской нефти заживлять раны

По словам специалистов, очень долгое время в медицине использовали бальнеологическую нафталанскую нефть из Азербайджана, в том числе и мази на её основе. Т.к. на сегодняшний день её запасы сильно истощены, наука вынуждена искать иные варианты, передаёт слова специалистов Naked Science. В итоге, с помощью множества разных экспериментов, им удалось подтвердить, какие из фракций сибирской нефти наиболее перспективны для создания лекарственных средств.

Так, по мнению учёных, чем тяжелее фракции нефти, используемые в производстве мазей, а также чем выше температура их кипения, тем более эффективны в лечебном деле их композиции. В дальнейшем химики из Пермского Политеха намерены изучить ещё более тяжёлые и тёмные фракции «чёрного золота».