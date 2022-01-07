Учёные доказали способность собак различать разные человеческие языки

Учёные доказали способность собак различать разные человеческие языкиБез шуток — это настоящий прорыв!
В рамках эксперимента специалисты научили 18 «подопытных» домашних собак спокойно лежать внутри фМРТ, чтобы у них была возможность записать их мозговую активность. Во время этого процесса питомцы слушали отрывки из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери на испанском и венгерском языках.
При этом часть собак была из венгероязычных семей, а часть — из испаноязычных. Результаты исследования продемонстрировали, что питомцы не только чётко различают человеческую речь, но также по-разному реагируют на знакомые и незнакомые языки.
Как уже известно многим владельцам, собаки — социальные существа, заинтересованные в том, что происходит в их социальном мире. Наши результаты показывают, что собаки учатся в своей социальной среде, даже если мы не обучаем их напрямую. Так что просто продолжайте вовлекать своих собак в семейную жизнь и давайте им возможность продолжать учиться.