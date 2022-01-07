Учёные доказали способность собак различать разные человеческие языки

В рамках эксперимента специалисты научили 18 «подопытных» домашних собак спокойно лежать внутри фМРТ, чтобы у них была возможность записать их мозговую активность. Во время этого процесса питомцы слушали отрывки из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери на испанском и венгерском языках.

При этом часть собак была из венгероязычных семей, а часть — из испаноязычных. Результаты исследования продемонстрировали, что питомцы не только чётко различают человеческую речь, но также по-разному реагируют на знакомые и незнакомые языки.