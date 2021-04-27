Учёные доказали существование тёмной энергии во Вселенной

Основные данные, использованные учёными, были получены в ходе расширенного спектроскопического обзора барионных осцилляций (The extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, eBOSS). Как пишет Phys.org, процедура представляет из себя исследование колебаний в плотности видимой материи — тех самых, которые возникли в ещё молодой плотной Вселенной из-за акустических волн.

Результаты научной работы показали, что соотношение между плотностью тёмной энергии и критической плотностью оказалось больше нуля примерно на уровне статистической значимости 11 сигма. Это, по словам экспертов, на сегодняшний день самое убедительное доказательство наличия тёмной энергии во Вселенной.