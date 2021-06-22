Учёные доказали связь между употреблением красного мяса и раком

Учёные провели секвенцию экзом раковых клеток колоректальной карциномы. Это та часть генома, которая представлена экзонами — участками принимающих непосредственное участие в синтезе белка.

В общей сложности было рассмотрено 900 случаев рака у пациентов. В итоге учёные обнаружили, что случаи рака были связаны с повреждением ДНК. При этом изменившиеся ткани, в основном, находились в дистальном отделе кишечника, пишет MedicalXpress.

При этом подобный мутационный процесс специалисты наблюдали и в тканях здорового кишечника. Но во всех случаях «маячил» высокий уровень употребления переработанного и необработанного красного мяса.

Что интересно, те, кто принимал в пищу птицу, рыбу с такими проблемами не сталкивался.