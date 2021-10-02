Учёные доказали важность прогулок под солнечным светом

Как сказано в отчёте, специалисты изучили влияние внешнего освещения на сон и настроение более 400 000 человек, включённых в Биобанк Великобритании — крупное исследование взрослого населения, в ходе которого собирается информация обо всём — от физических упражнений и привычек сна до медицинских диагнозов и результатов лечения. Среди прочего, людей спрашивали об их настроении, приёме лекарств, времени, проведённом на открытом воздухе в типичный день летом и зимой.

Как оказалось, недостаточное естественное освещение может быть ключевым фактором, способствующим плохому настроению и проблемам со сном, которые также связаны с депрессией, распространённым расстройством настроения и одной из основных причин инвалидности во всём мире.

Исследование показало, что искусственный свет подавляет выработку мелатонина на 50%, тогда как естественное освещение нормализует его уровень. «Получать яркий свет днём так же важно, как избегать света ночью», — резюмировал Кейн в отчёте исследования.