Учёные допустили существование внеземной жизни в открытом космосе

Исследователи предположили, что живые организмы могли бы процветать вне крупных небесных тел, но для этого необходимо соблюдение ряда условий. К таковым относятся постоянное поддерживание внутреннего давления для сопротивления окружающему вакууму. Для этого любому биологическому сообществу в космосе необходимо сформировать мембрану или оболочку.

Одним из прочих принципиальных условий является обеспечение оптимальной — достаточно высокой — температуры для существования жидкой воды.

Учёные также допускают, что во внепланетной среде организмы могут использовать методы, подобные искусству выживания сахарских серебряных муравьёв. Эти муравьи регулируют внутреннюю температуру за счёт варьирования длины волн света, которые они поглощают или отражают. По мнению гарвардских астробиологов, чтобы обеспечить подобный эффект, внешняя мембрана космической колонии организмов должна обладать примерно теми же свойствами.

Но, скорее, важнейшим фактором является необходимость нахождения организмов в обитаемой зоне звезды, что биологически необходимо для получения максимально возможного количество солнечного света. Прочие ресурсы, такие как углерод или кислород, живые космические колонии могут найти на астероидах, а в результате перейти к полностью замкнутой системе.

И, наконец, в отсутствие гравитации организмам придётся преодолеть потерю лёгких элементов и как-либо их пополнять.