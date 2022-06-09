Учёные: дорожная пыль увеличивает риск развития рака у городских жителей

По словам специалистов, дорожная пыль состоит из большого числа различных компонентов: кусочков резины от автомобильных шин, дорожного покрытия, частиц почвы, мелкого мусора и остатков антигололёдных реагентов.

Всё это, в свою очередь, отлично накапливает в себе более опасные загрязняющие вещества. К таковым эксперты отнесли тяжёлые металлы и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

При этом среди ПАУ самым опасным принято считать бенз(а)пирен. Связано это с тем, что при попадании в организм человека он увеличивает риск развития рака.

И именно его в большом количестве можно найти в дорожной пыли, которая к тому же постоянно поднимается с поверхности автомобильных дорог и тротуаров в воздух. Именно поэтому частицы пыли учёными признаны как один из наиболее опасных путей распространения бенз(а)пирена в окружающей среде.