Учёные «Дубны» придумали, как снизить аварии на производствах с помощью ИИ

Профессор Александр Венгер из Сколтеха вместе с коллегой из МФТИ, Виктором Дозорцевым, исследовали вопросы, связанные с применением искусственного интеллекта (ИИ) в стратегиях управления аварийными ситуациями на опасных объектах. Их математическая модель направлена на оптимизацию действий операторов в условиях высокого риска.

Одним из ключевых направлений применения ИИ является распознавание потенциальных аварийных ситуаций на опасных объектах. В случае обнаружения такой угрозы, ИИ предлагает оператору изменить текущий режим работы, например, приостановить технологический процесс. Однако остановка процесса может значительно повлиять на экономические показатели, что требует баланса между предотвращением аварии и минимизацией потерь.

Результаты исследования показали, что для эффективного управления риском разработаны различные стратегии, зависящие от конкретных характеристик технологических процессов и точности предсказаний ИИ. Это позволяет выявлять наиболее подходящие стратегии, которые обеспечивают безопасность работы объектов при минимальных экономических затратах.

Исследование также выявило важные психологические характеристики операторов, влияющие на их решения в условиях аварийных ситуаций. Определены такие параметры, как «опасливость», определяющая уровень допустимого риска для оператора, и «склонность к сомнениям», оценивающая необходимость в надёжности предоставляемой информации для принятия решений.

Эти результаты могут быть использованы для улучшения обучения и отбора персонала, работающего на объектах повышенной опасности, а также для разработки более эффективных программ управления и обучения операторов.