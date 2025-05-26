Учёные: экскременты антарктических пингвинов способствуют формированию облаков

Учёные сообщают, что богатое азотом гуано — разложившийся помёт морских птиц — за счёт распада способствует образованию облаков. Рацион пингвинов богат рыбой крилем, и на берегах Антарктиды птицы оставляют большие объёмы гуано.

Азот вступает в реакцию с соединениями серы, образуя аэрозольные частицы, которые приводят к образованию облаков, отражающих солнечную радиацию и способствующих снижению темпов потепления в регионе. Исследователи подчёркивают потенциал этого естественного механизма контроля климата в сохранении ледяных покровов, поскольку меньше солнечного света означает меньше тепла.

Однако будущее этого процесса неясно в связи с сокращением популяции пингвинов и объёмов гуано, что вызывает опасения относительно его долгосрочной устойчивости.