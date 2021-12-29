Учёные: если человек переходит на электронные сигареты, то уже не возвращается к обычным

На данный момент в исследовании приняло участие 1600 человек. Участников опросили на предмет употребления табака четыре раза в период с 2014 по 2019 год. В ходе первой серии опросов участники утверждали, что не используют электронные сигареты и не планируют когда-либо бросить курить. Но во время следующей серии порядка 6% из этой группы бросили курить обычные сигареты. Из них 28% начали ежедневно курить электронные сигареты и в итоге бросили курить полностью.

Учёные считают, что такая взаимосвязь может быть связана с тем, что курильщики, использующие электронные сигареты, как правило, планируют бросить курить или начинают задумываться об этом. Электронные сигареты для них — способ избавиться от курения обычных сигарет и пристрастия к никотину.