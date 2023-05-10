Учёные: форма вашего носа зависит от ваших генов неандертальцев

Учёные: форма вашего носа зависит от ваших генов неандертальцевВот такая неожиданная связь
Учёные обнаружили, что некоторые гены, отвечающие за форму носа, могут иметь корни ещё со времён неандертальцев.
Исследование, охватывающее 6000 человек европейского, индейского и африканского происхождений, изучило связь между чертами лица и генетическими маркерами.
На основе фотографий участников, специалисты анализировали корреляцию между разными чертами лица и наличием определённых генетических маркеров. Оказалось, что у некоторых людей область генома, называемая ATF3, содержала генетический материал, унаследованный от неандертальцев. Это приводило к более высокой форме носа у этих людей.
По мнению учёных, такая форма носа помогла нашим древним предкам адаптироваться к холодным условиям после миграции из Африки. Высокий нос обеспечивал более эффективное согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха, что было важным фактором адаптации к более холодным климатам.
Отметим, что данное исследование продолжает раскрывать тайны нашего генетического прошлого и роль неандертальцев в нашем эволюционном развитии.