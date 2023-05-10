Учёные: форма вашего носа зависит от ваших генов неандертальцев

Исследование, охватывающее 6000 человек европейского, индейского и африканского происхождений, изучило связь между чертами лица и генетическими маркерами.

На основе фотографий участников, специалисты анализировали корреляцию между разными чертами лица и наличием определённых генетических маркеров. Оказалось, что у некоторых людей область генома, называемая ATF3, содержала генетический материал, унаследованный от неандертальцев. Это приводило к более высокой форме носа у этих людей.

По мнению учёных, такая форма носа помогла нашим древним предкам адаптироваться к холодным условиям после миграции из Африки. Высокий нос обеспечивал более эффективное согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха, что было важным фактором адаптации к более холодным климатам.

Отметим, что данное исследование продолжает раскрывать тайны нашего генетического прошлого и роль неандертальцев в нашем эволюционном развитии.