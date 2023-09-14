Учёные Института ядерной физики моделируют эксперименты для будущего коллайдера

Учёные из Института ядерной физики (ИЯФ) ведут исследование, которое поможет уточнить дизайн элементов электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика» в Сарове. Эти исследования необходимы для оптимизации технических решений и точности экспериментов.

Исследователи моделируют ключевые эксперименты, оценивают поведение частиц и пучков в ускорительном кольце, и изучают технические аспекты установки. Это позволит убедиться, что проектируемая «Супер С-тау фабрика» сможет достичь необходимой точности в проводимых экспериментах.

Особое внимание также уделяется разработке детекторной системы, которая позволит измерять параметры частиц, возникающих при столкновении пучков, даже при высокой нагрузке и большой светимости установки.

Этот проект проводится в сотрудничестве с ведущими научными институтами России, и он направлен на исследование свойств тяжёлых частиц и поиск Новой физики за пределами Стандартной модели. «Супер С-тау фабрика» обещает стать одним из самых крупных коллайдеров в мире с высокой светимостью, что позволит проводить более точные и важные эксперименты.