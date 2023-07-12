Учёные использовали 3D-печать для улучшенного лечения рака

Он позволяет повысить эффективность борьбы иммунных клеток с крупными солидными опухолями.

Корейские инженеры из Корейского института машин и материалов и НИИ биологических наук и биотехнологий создали метод онкологической иммунотерапии на основе трёхмерной биопечати.

Они использовали живые NK-клетки (натуральные киллеры), инкапсулированные в гидрогель, чтобы усилить их жизнеспособность, доставку в опухоль и эффективность в борьбе с раковыми клетками.

При помощи 3D-печати микро-макропористых гидрогелей из желатина и альгината натрия и инкапсуляции NK-клеток, они разработали искусственные 3D-структуры, функционирующие подобно естественным тканям и органам.

Отметим, что существующий метод лечения рака с использованием NK-клеток через внутривенную инъекцию не всегда эффективен. Особенно против крупных солидных опухолей. Всё из-за быстрой потери жизнеспособности клеток.

Новый же метод с использованием 3D-печати позволяет преодолеть эти препятствия.