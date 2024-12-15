Учёные использовали нанотрубки для улучшения медицинских лазеров

Учёные предложили простой способ создания плёнок с упорядоченными углеродными нанотрубками, что помогает повысить эффективность работы лазеров. Благодаря такому материалу лазеры, генерирующие ультракороткие световые импульсы, стали преобразовывать энергию на 30% эффективнее. Параллельное расположение нанотрубок также позволило снизить шумы в излучении на 25–40%, что важно для медицинских и научных исследований. Этот метод, поддержанный грантами Российского научного фонда, основан на самосборке нанотрубок с использованием ультразвука и специального раствора.

Разработанные плёнки использовали в качестве фильтров для волоконных лазеров, которые применяются в медицине для создания снимков тканей и органов с высоким разрешением. Учёные отметили, что упорядоченные нанотрубки помогают поляризовать свет и улучшить стабильность импульсов, что особенно важно при диагностике сложных заболеваний, таких как онкология. Помимо медицинских целей, технология может найти применение в промышленности и научных экспериментах, где важны точность и надёжность.

Исследование провели учёные из нескольких российских вузов, включая МФТИ и МГТУ имени Баумана. Они также смогли создать лазерные системы нового поколения для дерматологии, которые планируют использовать в долгосрочных медицинских исследованиях. Участники проекта считают, что их работа поможет значительно улучшить качество лазерных систем и расширить их использование в различных областях.