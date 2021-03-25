Наука и технологии
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Учёные использовали вулканическую лаву для жарки хот-догов
Отличный способ пообедать, не отрываясь от работы
Исландские учёные-геологи нашли крайне необычное применение лаве, извержённой вулканом Фаградальсфьядль. Помимо, разумеется, изучения материала, они решили воспользоваться им для жарки хот-догов.
В связи с тем, что вулкан вновь проснулся, специалисты вынуждены непрерывно находиться рядом с ним. И, судя по данным Lenta.ru, они решили не терять времени зря и устроить себе небольшой пикник прямо на месте.
Исландцы разложили сосиски прямо на застывшей (но всё ещё горячей) лаве, а для приготовления булочек они использовали фольгу. В итоге у них получилось совместить приятное с полезным, т.е. работу с трапезой.
Отметим, что в последние дни выбросы лавы стали особенно активными. Это, считают учёные, означает весьма скорое завершение активности Фаградальсфьядля.