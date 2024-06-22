Учёные ИТЭР ускорят переход к полноценным экспериментам

Разработчики международного термоядерного реактора, ИТЭР, решили отказаться от промежуточных этапов и сразу перейти к полноценным экспериментам. Об этом сообщили в пресс-службе ИТЭР-Центра после заседания совета в штаб-квартире Международной организации ИТЭР. Новая стратегия нацелена на ускоренный переход к эксплуатации мегаустановки с минимизацией рисков.

Согласно обновлённой стратегии, разработчики отказались от этапа «первой плазмы» — краткосрочного теста на малой мощности. Вместо этого все усилия будут сосредоточены на полноценном эксперименте с термоядерной плазмой. Этот переход давно обсуждался в научном сообществе, и теперь принято общее решение о необходимости скорейшего запуска большого эксперимента для отработки всех технологических процессов, избегая при этом рисков, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

По словам директора ИТЭР-Центра Анатолия Красильникова, новая стратегия выведет проект на новый уровень. Официальное объявление о переходе на новую «базовую линию» ожидается в ноябре. Объединение этапов сборки токамака расширит программу тестирования и снизит риски для оборудования. Это позволит начать полноценную эксплуатацию в 2035 году и в дальнейшем перейти на полную термоядерную мощность в дейтериево-тритиевом эксперименте.