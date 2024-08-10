Учёные ИТМО придумали систему оценки «экологичности» биоразлагаемого пластика

Команда учёных из ИТМО создала уникальную установку для проверки биоразложения материалов. Эта многоступенчатая система поможет определить, как быстро и полностью разлагаются образцы, такие как одноразовая посуда и кофейные стаканчики. В будущем данное оборудование может стать основой для российской системы сертификации биоразлагаемых материалов.

Пока в России нет официальной системы, которая могла бы подтвердить, что продукт действительно разлагается без следов микропластика. В стране действует только международный стандарт OK compost, но его не могут применять на внутреннем рынке. Нелли Молодкина, руководитель проекта, пояснила, что их установка позволит создавать собственные сертификационные документы и тестировать материалы по российским стандартам.

Установка работает по принципу контроля разложения материала с помощью измерения уровня углекислого газа, выделяющегося в процессе. В ней есть три контейнера: один с исследуемым материалом, второй с эталонным образцом и третий — чистый компост. Исследования занимают от 45 дней до шести месяцев, в зависимости от материала. В уже проведённых тестах система показала свою точность. В будущем планируется автоматизация процесса тестирования. Нелли Молодкина уверена, что со временем такая маркировка станет обязательной в России.