Учёные из Архангельска рассказали, куда мигрирует редкий вид шмелей

Учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики оценили, как изменения в окружающей среде и климате влияют на шмеля-чесальщика, редкого виду пчёл. В Европе этот вид становится все реже встречаемым, и его исчезновение близко. Шмель-чесальщик играет важную роль в опылении растений в Арктике, где процент пчёл-опылителей относительно низок.

Учёные обнаружили, что шмель-чесальщик зависит от необычных биотопов, таких как вторичные луга. Уменьшение таких лугов может уменьшить численность этого вида пчёл. Шмель-чесальщик уже внесён в список охраняемых видов, но его численность продолжает снижаться из-за вмешательства человека и уменьшения опыляемых растений.

Изменения в климате также могут привести к изменению мест обитания шмелей. Прогнозы показывают, что наиболее подходящие места для большинства видов этой группы насекомых сместятся на северную территорию, в то время как в центральной и восточной Европе они, возможно, исчезнут. Важно проводить регулярный мониторинг шмелей-чесальщиков, так как их численность будет продолжать уменьшаться под воздействием человеческой деятельности.