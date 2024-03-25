Учёные из «Дубны» приблизились к созданию сверхпроводников ещё на шаг

Нанотехнологи из университета «Дубна» добились значительного прорыва, показав, как возможно захватить магнитные колебания в наноструктурах. Они изучают явления, которые могут применяться в новом поколении электроники. Работы ведутся под руководством профессора Юрия Шукринова и финансируются в рамках научно-исследовательского проекта.

В последние годы наблюдается растущий интерес к сверхпроводимости и магнетизму. Учёные обнаружили, что в наноструктурах возможно совмещение и взаимное воздействие этих явлений. Такая джозефсоновская структура позволяет контролировать магнитный момент при помощи сверхпроводящего тока, а также влиять на сверхпроводящие свойства.

Работы Шукринова и его группы привели к открытию новых перспективных эффектов, таких как «химерная» ступенька. Они предсказывают её свойства, исходя из изученных данных о воздействии магнитного излучения.